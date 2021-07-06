Два пенсионера пострадали в результате ДТП в Иваново

В Иваново мотоциклист сбил двух пожилых людей: его подрезал пьяный водитель иномарки. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло вечером 5 июля на 10-м проезде. Пожилая пара, 82-летние мужчина и женщина, переходили дорогу. В этот момент водитель иномарки, пытаясь повернуть во двор, влетел в мотоциклиста. От удара мотоцикл занесло и он сбил двух пожилых людей.

В ходе расследования выяснилось, что водитель автомобиля был пьян.

Пенсионеры с травмами доставлены в больницу.