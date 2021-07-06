06 июля 2021, 19:22
Два пенсионера пострадали в результате ДТП в Иваново
В Иваново мотоциклист сбил двух пожилых людей: его подрезал пьяный водитель иномарки. Об этом сообщил «Царьград».
ДТП произошло вечером 5 июля на 10-м проезде. Пожилая пара, 82-летние мужчина и женщина, переходили дорогу. В этот момент водитель иномарки, пытаясь повернуть во двор, влетел в мотоциклиста. От удара мотоцикл занесло и он сбил двух пожилых людей.
В ходе расследования выяснилось, что водитель автомобиля был пьян.
Пенсионеры с травмами доставлены в больницу.