14 марта 2023, 16:01
Два пенсионера попали под колеса иномарки под Екатеринбургом
Легковой автомобиль сбил двух пожилых людей в городе Березовском Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на информацию городской ГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки при движении задним ходом не заметил пожилую пару и сбил пенсионеров. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
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Отмечается, что на помощь 73-летней женщине и 87-летнему мужчине бросились оказавшиеся рядом очевидцы.
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