Происшествия 14 марта 2023, 16:01 Два пенсионера попали под колеса иномарки под Екатеринбургом

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Легковой автомобиль сбил двух пожилых людей в городе Березовском Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на информацию городской ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки при движении задним ходом не заметил пожилую пару и сбил пенсионеров. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

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Отмечается, что на помощь 73-летней женщине и 87-летнему мужчине бросились оказавшиеся рядом очевидцы.

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