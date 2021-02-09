Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме под Пензой

Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Кузнецк Пензенской области, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ликвидации огня участвовали 14 спасателей и три единицы спецтехники. Уточняется, что, когда пожар был потушен, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Они принадлежат мужчине и женщине преклонного возраста, рассказал сайт «Дни.ру». В настоящий момент специалисты выясняют причины произошедшего.