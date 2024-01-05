Происшествия 05 января 2024, 20:30 Два пациента наркологического отделения погибли при пожаре в Свердловской области Два человека погибли при пожаре в отделении наркологии больницы Новоуральска РИА «Новости»

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В ночь на пятницу, 5 января, в здании наркологического отделения ЦМСЧ № 31 ФМБА России в Новоуральске произошел пожар. Об этом сообщило местная газета «Нейва» в сообществе «ВКонтакте».

Возгорание началось в одной из палат на четвертом этаже. Предположительно, загорелась койка. Причина пожара устанавливается.

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Два пациента погибли. Еще два человека пострадали, их доставили в приемное отделение больницы. Остальных пациентов наркологии — всего 26 человек — переместили в отделение психиатрии.

Среди пострадавших есть медсестра больницы, которая помогала эвакуировать пациентов. Ее с серьезными ожогами увезли в областную больницу в Екатеринбурге. Еще одна пострадавшая пациентка находится в реанимации.

Вечером в четверг, 4 января, крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцене. Один человек погиб, шестеро серьезно пострадали, еще несколько человек получили легкие ранения.