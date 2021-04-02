Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сургута

Самолет ATR-72, у которого был запущен двигатель, самостоятельно укатился в аэропорту Сургута и столкнулся со стоявшим ЯК-40. Во время столкновения пассажиров и членов экипажа внутри них не было.

«По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22:45 минут в аэропорту города Сургут при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего, совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ. Самолеты, по информации ведомства, получили технические повреждения. Следственный комитет после происшествия начал проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Воздушное судно ATR-72 принадлежит компании «Utair», а я ЯК-40 — авиакомпании «Скол».