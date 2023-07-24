Происшествия 24 июля 2023, 09:59 Два пассажирских поезда остановили на станции Джанкой после атаки беспилотников Два пассажирских поезда из Москвы и Адлера задержали на станции Джанкой после ЧП с дронами Pxhere

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Поезда № 92 Москва — Севастополь и № 316 Адлер — Симферополь остановили на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Гранд сервис экспресс».

«На данном участке временно остановлено железнодорожное движение», — уточнили в компании.

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Насколько задержаны составы, когда они прибудут в пункты назначения — сообщат позже.

В ночь на 24 июля по приказу киевского режима по Крыму выпустили 17 беспилотников. Из них три сбили, остальные увели с курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы. В Джанкойском районе Крыма произошло попадание беспилотника в склад боеприпасов, трассу Джанкой — Симферополь перекрыли, людей из близлежащих поселков эвакуируют.

Также стало известно о пресечении атаки двух украинских беспилотников в Москве. В МИД России налет дронов назвали актом международного терроризма. Еще один дрон на своем участке обнаружил житель Новой Москвы. Кроме того, квадрокоптер с камерой рухнул на территории кладбища в Зеленоградском округе Москвы.