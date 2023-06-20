20 июня 2023, 03:18
Два пассажирских автобуса столкнулись в Хабаровске
ГИБДД: пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусами в Хабаровске
Пять пассажиров получили травмы в аварии с двумя автобусами в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции в Telegram-канале.
По данным ведомства, водитель автобуса № 56 проехал по проспекту 60-летия Октября на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lexus RX 300, после этого он врезался в автобус маршрута № 24.
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В результате ДТП пострадали пассажиры одного из автобусов, предположительно, пять человек. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Прокуратура Хабаровска назначила проверку, в ходе которой будет дана оценка «деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом».
Пятеро россиян ранее пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. По данным консульства, автобус с группой из 25 российских туристов ехал в аэропорт. В какой-то момент водитель врезался в припаркованный на обочине эвакуатор.
ДТП
ГИБДД
Россия
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