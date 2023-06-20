Происшествия 20 июня 2023, 03:18 Два пассажирских автобуса столкнулись в Хабаровске ГИБДД: пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусами в Хабаровске прокуратура Хабаровского края

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Пять пассажиров получили травмы в аварии с двумя автобусами в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель автобуса № 56 проехал по проспекту 60-летия Октября на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lexus RX 300, после этого он врезался в автобус маршрута № 24.

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В результате ДТП пострадали пассажиры одного из автобусов, предположительно, пять человек. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Хабаровска назначила проверку, в ходе которой будет дана оценка «деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом».

Пятеро россиян ранее пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. По данным консульства, автобус с группой из 25 российских туристов ехал в аэропорт. В какой-то момент водитель врезался в припаркованный на обочине эвакуатор.