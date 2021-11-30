Два пассажира ударили водителя «розочкой» из-за нежелания платить за проезд в Казани

В Казани два молодых человека напали на водителя автобуса, передает сайт inkazan.ru со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло на улице Технической. Злоумышленники не хотели оплачивать проезд и передали кондуктору всего 30 рублей за двоих. Когда кондуктор потребовал заплатить сколько положено, мужчины начали шумно себя вести и мешать другим пассажирам.

В результате началась потасовка, в ходе которой водитель вывел молодых людей на улицу. В какой-то момент один из них разбил бутылку об асфальт и нанес удар «розочкой» водителю в грудь. После этого дебоширы скрылись с места преступления. Правоохранители ищут их.