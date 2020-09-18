Два пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП на трассе «Кола»

Инцидент случился в Кировском районе на трассе «Кола». Отмечается, что микроавтобус наехал на ограждения из-за того, что водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадали два человека. В больницу отправили 24-летнюю девушку и четырехмесячного ребенка.