18 сентября 2020, 18:14
Два пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП на трассе «Кола»
На трассе «Кола» в Ленобласти произошла авария. Водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате ДТП пострадали два пассажира: один из них — четырехмесячный ребенок. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент случился в Кировском районе на трассе «Кола». Отмечается, что микроавтобус наехал на ограждения из-за того, что водитель не справился с управлением.
В результате аварии пострадали два человека. В больницу отправили 24-летнюю девушку и четырехмесячного ребенка.