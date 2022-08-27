Два пассажира автобуса в Москве пострадали из-за резкого торможения

В Москве водитель легковушки подрезал пассажирский автобус. Водителю пришлось резко затормозить, из-за этого два пассажира получили травмы, сообщил «360» источник в экстренных службах. Иномарка с места ДТП скрылась, а пострадавших доставили в больницы.

Все случилось в субботу, около пяти вечера, на Новоясеневском проспекте. Автобус двигался по маршруту № 250 — от улицы Теплый Стан в сторону улицы Академика Анохина. В какой-то момент его подрезал Lexus. Водитель автобуса резко затормозил.

«В автобусе находились 30 человек. В результате резкого торможения мужчина разбил лоб, а женщина сломала ногу», — рассказал источник.

На место прибыла скорая помощь. Медики осмотрели пассажиров. Один из них отказался от госпитализации. Пациента с переломом лодыжки отправили в 13-ю городскую клиническую больницу, а пассажира с закрытой травмой живота — в 31-ю. Водитель иномарки, подрезавшей автобус, скрылся с места ДТП.

В четверг на Петровском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись автобус и такси. По словам очевидцев, виновником аварии стал частный извозчик, который не уступил дорогу общественному транспорту.