Два парома с автомобилями столкнулись в Якутии

«В районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Паромы с людьми столкнулись на Лене Подробнее

Один из паромов заходил к причалу. При столкновении у него была повреждена носовая часть. На его борту находилось 16 легковых и восемь грузовых автомобилей. Машины разгрузили на причале Нижнего Бестяха. Второй паром на момент столкновения отходил от берега. Спасатели зафиксировали повреждения левого борта. Это плавсредство перевозило 12 легковых и восемь грузовых автомобилей.

На месте происшествия топливо не разлилось.

Это второй случай за неделю. 23 сентября на Лене также столкнулись два парома. Обошлось без жертв. Проверку инцидента осуществляет комиссия Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции.