  • Два парома с автомобилями столкнулись в Якутии

    28 сентября 2019, 05:14

    Светлана Степанова

    Паромы частных перевозчиков, на которые было погружено более 40 единиц техники, столкнулись на реке Лена. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха сообщили, что никто не погиб и не пострадал.
    Два парома с автомобилями столкнулись в Якутии

    «В районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

    Паромы с людьми столкнулись на Лене

    Подробнее

    Один из паромов заходил к причалу. При столкновении у него была повреждена носовая часть. На его борту находилось 16 легковых и восемь грузовых автомобилей. Машины разгрузили на причале Нижнего Бестяха. Второй паром на момент столкновения отходил от берега. Спасатели зафиксировали повреждения левого борта. Это плавсредство перевозило 12 легковых и восемь грузовых автомобилей.

    На месте происшествия топливо не разлилось.

    Это второй случай за неделю. 23 сентября на Лене также столкнулись два парома. Обошлось без жертв. Проверку инцидента осуществляет комиссия Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции.