Два парашютиста неудачно приземлились рядом с деревней Вихрево в Подмосковье. Мужчины получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Парашютисты прыгали в тандеме, но во время полета не справились с управлением, сообщил Пятый канал. В итоге мужчины жестко приземлились около подмосковной деревни Вихрево. Пострадавших отвезли в одну из ближайших больниц для оказания необходимой медицинской помощи.

По данным канала, 36-летний инструктор получил закрытый перелом костей левой стопы. У 26-летнего пассажира медики диагностировали закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. Также у мужчины нашли закрытый перелом тазовых костей. Как уточнил Telegram-канал Mash, пострадавших направили в районную больницу Дмитрова.

Сейчас все обстоятельства неудачной посадки парашютистов выясняются. На месте продолжают работать экстренные службы. Известно, что мужчины прыгали с парашютом из вертолета Ми-2. Борт принадлежит аэроклубу «Пересвет-Аэро».