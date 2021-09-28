Два парапланериста столкнулись в воздухе и рухнули на склон горы в Крыму

Два парапланериста пострадали во время полета в Крыму. Они столкнулись прямо в воздухе и после этого упали на склон горы Ляля-Тепе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло накануне, около 09:00. На помощь парапланеристам отправился отряд спасателей. На склоне горы они обнаружили двух пострадавших мужчин.

Они рассказали, что во время полета на параплане столкнулись друг с другом и упали на землю с высоты около пяти метров.

Одному из них 21 год. Из-за травмы шеи ему наложили воротник Шанца, после чего на носилках доставили к машине скорой помощи. Второй мужчина 1954 года рождения получил незначительные ушибы и ссадины, уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что парапланеризм является одним из опасных, экстремальных видов спорта, поэтому при занятиях нужно всегда адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, а также метеоусловия. Спасатели также попросили жителей и туристов не испытывать судьбу и не совершать полеты без необходимого уровня подготовки.

Один из тяжелых случаев травмирования парасейлера произошел этим летом на курорте Красного моря в Иордании, где акула выпрыгнула из воды и откусила спортсмену пятку, когда тот подлетел слишком близко к воде, сообщала «Газета.ru».