Происшествия 05 февраля 2024, 10:23 Два отца устроили драку перед детсадом в Удмуртии на глазах у ребенка Shot: в Удмуртии избили мужчину перед детсадом из-за парковочного места РИА «Новости»

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Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

«Родители сцепились возле садика № 20 в Сарапуле», — передали авторы публикации.

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Конфликт начал назревать давно: один из оппонентов занял единственное парковочное место у дошкольного учреждения. Тогда мужчины разошлись мирно, но через месяц снова встретились на узкой тропинке перед детсадом. Один из оппонентов толкнул другого, а затем избил. Все это произошло перед сыном пострадавшего.

«Отец зафиксировал побои и обратился в полицию с заявлением», — отметил Shot.

Ранее две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети. Драка произошла из-за того, что одна из женщин нагрубила мужу второй в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами. Встретившись у дверей дошкольного учреждения, куда обе пришли за детьми, екатеринбурженки пустили в ход кулаки.