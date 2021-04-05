Два огромных ангара на 1200 кв. м. загорелись под Самарой. Видео

В городе Кинель Самарской области загорелось здание, в котором производят изделия из переработанных покрышек, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Пожар тушат 60 человек. К месту ЧП направили два пожарных поезда. Спасательные подразделения привлекли по повышенному, третьему, рангу вызова.

О возгорании в здании ангарного типа по адресу ул. Промышленная, 6А, стало известно в 18:30 (17:30 по московскому времени), уточнили в областном главке МЧС.

Судя по видео с места, сгорели два ангара. На кадрах видно, что в обоих зданиях бушует огонь, их крыши частично обвалились. Как сообщили «360» в пресс-службе МЧС, на пожаре пострадал один человек. Это мужчина 1995 года рождения.

В 21:23 по местному времени (20:23 по московскому) пожар локализовали.

Город Кинель находится в 30 километрах восточнее Самары.

Ранее сегодня произошел пожар на территории ангара в подмосковном Одинцове. Здание использовалось как склад металла. Выгорело 375 квадратных метров площади. Также сгорели две рабочие бытовки. По предварительным данным, никто не пострадал.