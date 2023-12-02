02 декабря 2023, 22:36
Два новых землетрясения зафиксировали у берегов Филиппин
Сейсмологи сообщили о новых землетрясениях у Филиппин магнитудой 6,3 и 5,7
Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Сначала подземные толчки зафиксировали в 17:40 (20:40 по московскому времени) в 53 километрах от населенного пункта Бислиг. Его население составляет примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 6,3.
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Менее чем через 15 минут у берегов Филиппин произошло второе землетрясение магнитудой 5,7.
До этого подземные толчки начались в 17:35 по московскому времени. Из-за катаклизма специалисты объявили угрозу цунами. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Землетрясение у берегов Филиппин уже регистрировали 17 ноября. Его магнитуда составила 6,7. Сейсмологи выяснили, что очаг располагался на глубине 70 километров.
Природа
Землетрясения
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