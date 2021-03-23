Два несовершеннолетних москвича пострадали при разрыве страйкбольной гранаты

Внимание московской прокуратуры привлек случай с двумя несовершеннолетними, которые пострадали при разрыве игрушечной страйкбольной гранаты. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

По данным издания, 17-летний подросток вместе с 10-летним братом распаковал у себя дома игрушечную страйкбольную гранату, которая была куплена в онлайн-магазине. Она разорвалась в руках у молодого человека. В результате оба брата получили травмы. Проводится проверка.