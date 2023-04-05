Происшествия 05 апреля 2023, 15:44 Два нелегальных казино закрыли в Краснодаре

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Сотрудники полиции обнаружили два подпольных игровых клуба на улицах Базовской и Суворова в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

В ходе проверки в нелегальных заведениях полицейские обнаружили администратора и посетителей. Игровые клубы располагались в нежилых помещениях, из залов изъяли компьютеры, роутеры и деньги.

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Отмечается, что в настоящее время полицейские ищут организаторов казино.