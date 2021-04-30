Два нелегальных гида устроили стрельбу на крыше в Петербурге

Организаторы нелегальных экскурсий устроили потасовку на крыше в центре Санкт-Петербурга. Молодые люди не могли поделить площадку для заработка. В итоге один гид выстрелил другому в лицо из газового пистолета.

Пострадавший 19-летний экскурсовод с раненой щекой сам обратился в отдел полиции. Молодой человек сообщил, что ссора произошла на улице Восстания минувшей ночью, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

По его словам, сначала он и второй гид ругались, потом начали драться. Оппонент внезапно выхватил газовый пистолет и выстрелил ему в лицо. Пострадавшего экскурсовода отправили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным полиции, оба молодых человека занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. Стрелка оперативно задержали. Им оказался 18-летний юноша. Газовый пистолет у него изъяли. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, обоим гидам грозит ответственность за организацию нелегальных экскурсий.