Происшествия 10 июля 2023, 08:33 Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму — СМИ Shot: над территорией Кировского района Крыма уничтожили два неопознанных дрона

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В Кировском районе на востоке Крыма сбили два неизвестных беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, уничтожили дроны поздно вечером 9 июля. Сейчас оперативные службы ведут поиски обломков аппаратов. По предварительным данным, никто не пострадал.

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«Повреждений на земле нет», — указано в сообщении.

На минувшей неделе фермеры при уборке зерна нашли в Красногвардейском районе Крыма обломки беспилотного летательного аппарата. Обнаружили их в поле между селами Клепинино и Ястребовка. Повреждений не зафиксировали. В конце июня средства радиоэлектронной борьбы посадили один беспилотник на севере полуострова. Вреда он не причинил.

Накануне система противовоздушной обороны дважды успешно сработала в Ростовской области. Власти региона произошедшее не комментировали. В этот же день крылатую ракету сбили над Керчью. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что повреждений на земле нет, как и пострадавших.