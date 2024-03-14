Происшествия 14 марта 2024, 17:47 Два мужчины пострадали из-за прилета на территорию стройбазы в Белгороде Гладков: 2 мужчины пострадали на стройбазе во время обстрела Белгорода РИА «Новости»

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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Белгорода и Белгородского района. По предварительным данным, в городе есть прилет на территорию стройбазы. Там пострадали два человека.

«У одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал глава области в своем Telegram.

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Оба доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Также в городе есть повреждения на территории коммерческого предприятия. Осколками посекло здание, грузовой автомобиль и спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.

В Белгородском районе, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заключил Гладков.