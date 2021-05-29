Два мотоциклиста протаранили такси в Зеленограде и попали на видео

Два мотоциклиста на огромной скорости влетели в машину такси в Зеленограде. Момент ДТП попал на видео.

Запись опубликовал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Инцидент произошел на перекрестке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина.

На кадрах с камер наружного наблюдения можно видеть, как водитель совершает поворот и в этот момент в него влетают два мотоциклиста. Вероятно, они хотели обогнуть автомобиль, не снижая скорости. В итоге один врезался в переднюю часть такси, второй — в заднюю.

По предварительным данным, в результате пострадали два человека. Они получили травмы средней тяжести.

Крупное ДТП с такси произошло ранее в Екатеринбурге, сообщило Nation News. Авария произошла на пересечении улиц Радищева и 8 Марта. В результате пострадала беременная местная жительница, которая была за рулем автомобиля, врезавшегося в такси. Также травмы получили ее находившаяся в салоне годовалая дочка и один из пешеходов.