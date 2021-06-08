Два мотоциклиста попали в ДТП в Забайкалье

В Забайкалье 7 июня произошло два ДТП, в результате которых мотоциклисты попали в больницу. Об этом сообщил «Царьград».

Первая авария произошла около часа дня в поселке Чернышевск на улице Весенней. Несовершеннолетний мотоциклист въехал в забор. У молодого человека не было прав и защитного шлема. Подросток получил множественные травмы и попал в больницу.

Второе ДТП случилось в Приаргунском районе. Около трех часов дня 32-летний водитель мотоцикла «Иж-Юпитер-5» разбился на 43-м километре трассы Бырка - Досатуй. Мужчина также не имел водительских прав и пользовался мотоциклом без защиты. Однако он отказался от госпитализации, посчитав свои травмы незначительными.