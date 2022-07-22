Два мотоциклиста погибли в Ставропольском крае за минувшие сутки

За минувшие сутки в Ставропольском крае произошло два смертельных ДТП с участием мотоциклистов. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Первая авария случилась в Кировском округе. Водитель мотоцикла Honda превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте.

Во втором ДТП, которое произошло в в Нефтекумском округе, погиб 56-летний мотоциклист. На полевой дорог рядом с аулом Уллуби-Юрт мужчина не справился с управлением и опрокинулся вместе с мотоциклом. По факту случившегося проводится проверка.