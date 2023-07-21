Эксклюзив 21 июля 2023, 23:15 Два мотоцикла и автобус столкнулись на юго-западе Москвы Источник «360»: два человека пострадали в аварии с мотоциклами и автобусом в Москве РИА «Новости»

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Два мотоцикла и автобус попали в аварию в Москве. ДТП произошло на Профсоюзной улице в районе дома № 45, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«В аварии пострадали два человека», — уточнил он.

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Также сообщалось, что после столкновения у автобуса произошел разлив топлива. Других подробностей пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне мужчина на мотоцикле погиб при столкновении с автобусом на 17-м километре Рублево-Успенского шоссе. По данным пресс-службы «Ростелекома», погибшим оказался начальник службы внутреннего контроля филиала Общего центра обслуживания Антон Калинин.