Два мощных взрыва прогремели на Филиппинах

Как минимум девять человек погибли при взрывах на Филиппинах, из них четверо — военные. Еще 17 человек получили ранения.

Оба взрыва произошли в городе Холо в провинции Сулу, сообщает канал CNN Philippines. Первый — примерно в 06:53 по московскому времени, второй — в 08:00. Один из взрывов прогремел в торговом центре.

Раненых госпитализировали, специалисты выясняют подробности случившегося и определяют личности погибших. Сейчас на местах взрывов работают сотрудники экстренных служб. Полиция оцепила район и ищет другие возможные взрывные устройства.

Ранее стало известно о взрыве газопровода в Сирии, который привел к отключению электроэнергии во всей стране. Власти уже назвали произошедшее терактом. Газовая магистраль, которую разрушил взрыв, снабжает топливом южные регионы страны.

К настоящему времени удалось возобновить работу всех электростанций Сирии, свет дали на жизненно важные объекты. В жилых районах пока электричества нет, но его включат в ближайшее время.