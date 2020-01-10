Два моряка пропали с баржи на Камчатке

Судно «КЖ» пришло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и пришвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту баржи остались два моряка, которых в этот день видели последний раз. В полиции рассказали, что, по данным коллег пропавших, моряки не смогли сойти на берег. Другие члены экипажа заявили в правоохранительные органы о пропаже людей лишь 7 января. В этот же день началась поисковая операция, о которой стало известно 10 числа.

«На борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно. К поискам привлечены водолазы, сотрудники правоохранительных органов и военные», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

По данным Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО), в пятницу, 10 января, поиски пропавших моряков продолжили. В операции заняты четыре водолаза и фельдшер.