Происшествия 23 августа 2023, 08:42 Два молодых украинца устроили пьяный дебош в польском хостеле WNP: в польском городе Гданьск два пьяных украинца разгромили хостел

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Двое молодых украинцев устроили беспорядки в одном из хостелов Гданьска в Польше. Они разбили несколько окон и оказали сопротивление полиции, сообщило агентство WNP.

Мужчины в возрасте 33 и 21 года под действием алкоголя проникли в здание, сломали несколько дверей и разбили окна. От их рук также пострадал припаркованный около хостела автомобиль.

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Пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский отметил, что один из украинцев «бросал предметы» и «вел себя агрессивно». Молодые люди оказали полиции сопротивление, но сотрудники правопорядка смогли их задержать.

В крови украинцев специалисты выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого – более одного промилле. Владелец хостела оценил полученный ущерб в сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).

Ранее в польском городе Каменец-Зомбковицки толпа футбольных болельщиков избила двух украинцев из-за их национальности. Хулиганы были вооружены дубинками и мачете. Они напали на иностранцев и ограбили их.