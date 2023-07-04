Происшествия 04 июля 2023, 16:49 Два молодых человека утонули в Дагестане

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Во время отдыха на пляже в Дагестанских Огнях погибли два молодых человека. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первоначально спасателям позвонили и сообщили о пяти людях, тонущих в Каспийском море. Но свидетелям происшествия удалось самостоятельно спасти трех из них из воды.

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Как добавил RT, прибывшие на место спасатели вытащили на берег тела еще двух. Реанимировать их не удалось. По данному факту назначена проверка.

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