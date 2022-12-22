Происшествия 22 декабря 2022, 13:57 Два многоквартирных дома загорелись во Владимирской области

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Два пожара произошло во Владимирской области. Загорелись многоквартирные дома, уточнило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Первое возгорание произошло в поселке Андреево Судогодского района. Огонь распространился на шесть квадратных метров, никто не пострадал. Восемь сотрудников МЧС с использованием трех единиц спецтехники занимались тушением.

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Второй пожар случился в поселке Сокол Суздальского района. Там из дома эвакуировали шестерых человек. Никто не пострадал. 16 спасателей с использованием четырех единиц техники потушили возгорание.

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