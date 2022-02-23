Два мирных жителя погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ

В Луганской народной республике погибли два мирных жителя. Их автомобиль попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные, заявили в ЛНР, ночью 22 февраля нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли направление Золотое-4 — Березовское из противотанкового ракетного комплекса.

«В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибли два мирных жителя республики», — подчеркнули в представительстве.

В последние дни республики Донбасса заявили о множестве обстрелов с украинской стороны. Из-за угрозы вторжения руководство ДНР и ЛНР объявило эвакуацию жителей на территорию Россию. В первую очередь она коснулась женщин, детей и людей пожилого возраста. С 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля, позже подписав с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В Совете Федерации в связи с напряженной ситуации в Донбассе разрешили использовать армию РФ за рубежом.