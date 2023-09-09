Происшествия 09 сентября 2023, 22:29 Два мирных жителя погибли в Донецке из-за обстрелов ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: в результате обстрела ВСУ погибли 2 и ранено 4 человека Pixabay

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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ранены четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Двое мужчин погибли в Киевском и Куйбышевском районах города. Пострадали два строителя в Ясиноватой и два человека в Киевском районе Донецка, написал Пушилин.

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«Противником было совершено 69 обстрелов, выпущено 198 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметра, в том числе кассетного типа», — сообщил врио главы региона.

Под обстрелом ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы города, снаряды повредили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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