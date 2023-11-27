Происшествия 27 ноября 2023, 18:40 Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожской области Рогов: два человека погибли при атаке ВСУ на запорожский город Пологи pxhere.com

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Два мирных жителя погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Украинские боевики нанесли удар утром 27 ноября. Целью стали не только административные здания, но и жилые дома, заявил Рогов. По его словам, четыре человека получили ранения. Жертвами же, по данным оперативных служб, оказались сотрудник «Горгаза» и работница ЖКХ.

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«Шесть ракет (пакет из HIMARS) взорвались в 50-100 метрах от административных зданий», — написал Рогов.

В этот же день женщина и подросток пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Боевики ударили по жилым домам снарядами со шрапнелью.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали город ракетами. На территории Петровского района Донецка упало шесть снарядов, сообщал RT.