20 января 2023, 00:03
Два мирных жителя погибли при обстреле Волновахи со стороны ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК: два мирных жителя погибли при обстреле Волновахи
Украинские войска обстреляли Волноваху. Жертвами атаки стали два мирных жителя. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Волноваха погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения», — уточнили в представительстве.
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Под огонь попала Октябрьская улица. Сведения об обстрелах продолжают выяснять.
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Ранее в СЦКК сообщали, что при атаке ВСУ на Волноваху повредилось здание школы № 5 на Красногвардейской улице. Также снаряды попали в газопровод и частные жилые дома.
В течение дня украинские военнослужащие били не только по территории ДНР, но и обстреливали Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали хутор Балки в Шебекинском округе. Никто из местных жителей не пострадал. В одном из частных домов выбило окна, а также повредилась линия электропередачи. Аварийщики начнут восстановительные работы в светлое время суток. Без света остались поселок Первомайских, хутор Панков и поселок Ленинский.
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