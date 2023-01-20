Происшествия 20 января 2023, 00:03 Два мирных жителя погибли при обстреле Волновахи со стороны ВСУ Представительство ДНР в СЦКК: два мирных жителя погибли при обстреле Волновахи РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли Волноваху. Жертвами атаки стали два мирных жителя. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Волноваха погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения», — уточнили в представительстве.

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Под огонь попала Октябрьская улица. Сведения об обстрелах продолжают выяснять.

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Ранее в СЦКК сообщали, что при атаке ВСУ на Волноваху повредилось здание школы № 5 на Красногвардейской улице. Также снаряды попали в газопровод и частные жилые дома.

В течение дня украинские военнослужащие били не только по территории ДНР, но и обстреливали Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали хутор Балки в Шебекинском округе. Никто из местных жителей не пострадал. В одном из частных домов выбило окна, а также повредилась линия электропередачи. Аварийщики начнут восстановительные работы в светлое время суток. Без света остались поселок Первомайских, хутор Панков и поселок Ленинский.