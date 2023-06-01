01 июня 2023, 10:26
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
СЦКК: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли два человека
Два мирных жителя погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения», — указано в сообщении.
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За минувшие сутки ВСУ 38 раз открывали огонь на Донецком направлении, выпустив 228 единиц различных боеприпасов. Под удар попали Горловка, Макеевка, Старомихайловка, Владимировка, Зайцево. В Донецке повреждения получили 13 домов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Накануне украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка. В результате погибли три человека. Девять трансформаторных подстанций оказались обесточены, без электроснабжения остались 750 абонентов. В понедельник, 29 мая, ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, а также восемь снарядов «натовского» калибра. О пострадавших не сообщалось.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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