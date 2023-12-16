Важное 16 декабря 2023, 16:51 Два мирных жителя Херсонской области погибли при обстреле ВСУ Губернатор Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по Херсонской области Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

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Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами Новую Маячку Херсонской области. В результате погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны. Один снаряд достиг земли и взорвался во время доставки гумпомощи.

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«Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой», — написал Сальдо.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь. На место случившегося прибыли оперативные службы.

Накануне Сальдо сообщил об интенсивном обстреле со стороны ВСУ Генического округа Херсонской области. Глава региона предупредил жителей о ракетной опасности.