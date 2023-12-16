16 декабря 2023, 16:51
Два мирных жителя Херсонской области погибли при обстреле ВСУ
Губернатор Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по Херсонской области
Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами Новую Маячку Херсонской области. В результате погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны. Один снаряд достиг земли и взорвался во время доставки гумпомощи.
Реклама
«Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой», — написал Сальдо.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь. На место случившегося прибыли оперативные службы.
Накануне Сальдо сообщил об интенсивном обстреле со стороны ВСУ Генического округа Херсонской области. Глава региона предупредил жителей о ракетной опасности.
ВСУ
Херсонская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама