Происшествия 24 февраля 2023, 05:05 Два мешка с золотом похитили в Приамурье с рудника Полиция в Приамурье задержала злоумышленников, похитивших два мешка с золотом РИА «Новости»

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Более 60 кг золота в слитках на сумму 200 миллионов рублей украли трое жителей Читы с рудника в Приамурье, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова передало РИА «Новости».

По данным полиции, злоумышленники знали о перевозке драгоценных металлов с рудника в Забайкальском крае. Они заранее спланировали преступление и использовали методы конспирации. Грабители следователи по маршруту автомобиля «Урал» фельдъегерской службы и во время его стоянки в поселке Новая Чара сломали замок на кузове, откуда похитили два мешка с золотом.

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Опытным следователям удалось раскрыть это дело. Они установили личности причастных к краже и задержали их. Во время допроса задержанные признались, что закопали золото в снегу недалеко от поселка. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемые содержатся в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что в ЯНАО местный житель украл пять бытовок у строительной компании. Ущерб от его действий составил 250 тысяч рублей.