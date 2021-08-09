Два Mercedes столкнулись на Тверской

Утром 9 августа два Mercedes столкнулись в Москве на Тверской улице. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Столкновение произошло рядом с домом № 22. Один водитель получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а другой — ушиб головного мозга. Его увезли в больницу без сознания.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes AMG GT из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200», — говорится в сообщении.

Первый автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения, выехал на тротуар и наехал на бетонные ограждения. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб города. Обстоятельства ДТП выясняются. В распоряжении «360» попали кадры с места аварии. На них видна иномарка, которая врезалась в бетонные ограждения. Из-за столкновения у нее сильно повредилась передняя часть. Также можно заметить, что разбитый Mercedes успел остановиться перед стеной отеля InterContinental Moscow.