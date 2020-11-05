Два медика погибли в ДТП в Пермском крае

По данным «Газеты.ru», машина скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе Голдыри - Орда - Октябрьский. Два человека погибли, еще один пострадал.

«В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители выясняют причину произошедшего инцидента.