Эксклюзив 23 ноября 2022, 19:38 Два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда в Москве — источник Источник «360»: два ребенка провалились под лед Большого Графского пруда в Москве РИА «Новости»

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Два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда в Москве, сообщили источник «360». Официально данные о ЧП пока не подтвердили.

Собеседник «360» уточнил, что на место прибыли экстренные службы. Специалисты готовятся обследовать дно водоема, чтобы найти детей, добавил он. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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UPD: по информации источника «360», детей спасли из воды прохожие. После этого мальчиков на скорой доставили в больницу.

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