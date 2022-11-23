23 ноября 2022, 19:38
Два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда в Москве — источник
Источник «360»: два ребенка провалились под лед Большого Графского пруда в Москве
Два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда в Москве, сообщили источник «360». Официально данные о ЧП пока не подтвердили.
Собеседник «360» уточнил, что на место прибыли экстренные службы. Специалисты готовятся обследовать дно водоема, чтобы найти детей, добавил он. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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UPD: по информации источника «360», детей спасли из воды прохожие. После этого мальчиков на скорой доставили в больницу.
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Дети
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