06 июня 2023, 15:40
Два мальчика пропали в Оренбургской области
В поселке имени Ленина в Оренбургском районе накануне пропали два ребенка. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ОренСпас».
По словам родителей пропавших мальчиков, они ушли гулять на улицу и домой не вернулись. Девятилетний Тимофей был одет в темную майку с белыми иероглифами и черные шорты. А 11-летний Александр — в красную майку и темные сланцы.
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Поисками пропавших детей занимаются полицейские, спасатели АСС и волонтеры ПСО «ОренСпас».
Дети
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