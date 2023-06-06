Происшествия 06 июня 2023, 15:40 Два мальчика пропали в Оренбургской области

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В поселке имени Ленина в Оренбургском районе накануне пропали два ребенка. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ОренСпас».

По словам родителей пропавших мальчиков, они ушли гулять на улицу и домой не вернулись. Девятилетний Тимофей был одет в темную майку с белыми иероглифами и черные шорты. А 11-летний Александр — в красную майку и темные сланцы.

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Поисками пропавших детей занимаются полицейские, спасатели АСС и волонтеры ПСО «ОренСпас».