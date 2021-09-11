Два мальчика пропали в Белгородской области

В Белгородской области пропали два мальчика — 10 и 11 лет. Сейчас их разыскивает полиция и волонтеры. Организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По предварительным данным, мальчики сами решили уйти из дома. Они проживают в селе Голофеевка Старооскольского городского.

«По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка», — сказали в ведомстве.

Школьники проживают в многодетной семье. Некоторое время назад 10-летний ребенок уже уходил из дома. Мальчиков разыскивают следователи и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место жительство пропавших, опросили родных, также изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Несколько дней назад две девочки из Лесосибирска ушли из дома. Их искали два дня. Директор школы, где они учатся, объяснила, что дети не получают нужного внимания от родителей. За ними мало присматривают, поэтому их пропажа стала закономерной. Девочек нашли живыми.