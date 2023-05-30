30 мая 2023, 17:13
Два мальчика попали под колеса легковушки в Екатеринбурге
Легковой автомобиль сбил двух мальчиков на улице Шевченко в городе Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ГИБДД по городу.
По предварительной информации, женщина за рулем отечественной машины не заметила детей, которые передвигались на самокатах, и сбила их. С различными травмами пострадавших доставили в больницу.
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Отмечается, что ранее женщина три раза привлекалась за нарушение правил дорожного движения.
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ДТП
Екатеринбург
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