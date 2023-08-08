Происшествия 08 августа 2023, 20:45 Два мальчика погибли в реке Ветлуга Нижегородской области. Полиция возбудила дело

Читать 360tv в

Два мальчика — 15 и 12 лет — утонули в реке Ветлуга в селе Макарий Варнавинского округа Нижегородской области. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Происшествие произошло 7 августа. Следственный комитет установил, что мальчики купались в необорудованном для купания месте. С ними не было взрослых. Подростки погибли из-за сильного течения.

Реклама

На месте происшествия работает полиция. Тела мальчиков разыскивают.