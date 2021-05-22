Два летчика катапультировались из Су-30СМ в Крыму

У самолета Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Об этом сообщили в Южном военном округе.

Два летчика катапультировались из российского истребителя на аэродроме Саки в Крыму около 18:50 в пятницу, 21 мая. В тот момент самолет находился на земле, экипаж готовился к вылету.

Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги.

Специальная комиссия работает на аэродроме, где проводит техническое обследование самолета и устанавливает причины произошедшего. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. А Су-30СМ — его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и нескольких иностранных государств. С 2012 года по май 2018 года в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, а морской авиации ВМФ России — 20 единиц.