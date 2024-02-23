Происшествия 23 февраля 2024, 21:44 Два летательных аппарата рухнули на Кубани В Каневском районе Кубани упали два летательных аппарата Pxhere

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Два летательных аппарата упали в Каневском районе Краснодарского края. После этого произошел пожар, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Прибывшие на место пожарные установили, что горит один из рухнувших объектов. Также загорелся камыш.

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«Площадь пожара примерно 250 метров квадратных. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет», — сообщили в оперштабе.

Сейчас огнеборцы занимаются локализацией огня. В работах по тушению задействовали 40 человек и 14 единиц техники. На месте работают правоохранители и спецслужбы.

Изначально информация о пожаре появилась в СМИ. Огонь и поднимающийся столб дыма сняли на видео.