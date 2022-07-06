Два лесных пожара зафиксировали в Нижегородской области

Два лесных пожара произошли в Выксунском районе Нижегородской области в течение прошедших суток. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

По данным издания, огнем было охвачено 0,02 гектара. Уточняется, что с начала года в регионе произошло уже 20 лесных пожаров на общей площадь 16,73 гектара. В 15 из них были виноваты люди, причиной трех была молния. Один начался с земель иных категорий и один — с линейного объекта.

Девять пожаров выявила система видеонаблюдения, четыре увидели с самолета, три обнаружил лесной патруль, еще столько же помогли выявить очевидцы. И один был обнаружен благодаря приборам ночного видения.