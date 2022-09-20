Два легковых автомобиля столкнулись в Курганской области | 360°

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Два легковых автомобиля столкнулись в Курганской области

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Серьезное ДТП произошло на 254 километре автодороги «Иртыш» 17 сентября. Там столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ОГИБДД УМВД России по Кургану.

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Водитель за рулем ИАЦ-1767М7 совершил небезопасный маневр и столкнулся с Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении. В результате 22-летний водитель иномарки получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

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