Два легковых автомобиля столкнулись в Курганской области | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два легковых автомобиля столкнулись в Курганской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на 254 километре автодороги «Иртыш» 17 сентября. Там столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Реклама

Водитель за рулем ИАЦ-1767М7 совершил небезопасный маневр и столкнулся с Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении. В результате 22-летний водитель иномарки получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

0 0 0 0 0 0