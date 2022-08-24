Два легковых автомобиля столкнулись на въезде во Владимир

ДТП произошло во Владимире в районе Загородного. Там столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Ситуация произошла 23 августа на Судогодском шоссе. Водитель Volkswagen не учел правила ПДД и столкнулся с Ladа, за рулем которой находился 29-летний молодой человек. В результате водитель второй машины пострадал. После медосмотра ему назначили домашнее лечение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.