18 июля 2023, 17:52
Два легковушки попали в ДТП в Москве
Источник «360»: человек пострадал в ДТП с двумя легковыми машинами на юго-востоке Москвы
Авария с участием двух автомобилей произошла в Москве, пострадал один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
В районе дома № 10 на Шоссейном проезде из-за столкновения в машине Hyundai зажало водителя, в автомобиле Suzuki пострадавших нет.
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Прибывшие на место спасатели деблокировали водителя и передали его врачам для оказания помощи. Сотрудникам ГИБДД пришлось на некоторое время перекрыть две полосы движения в сторону центра столицы.
ДТП
Москва 2023
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